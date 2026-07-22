Bangkok'ta Chao Phraya Nehri yakınlarındaki bir caddede aniden meydana gelen kentsel çökme, bölgede büyük paniğe yol açtı. Yaklaşık 40 metre genişliğe ulaşan devasa çukur, yoldan geçmekte olan bir polis çekici kamyonunu ve iki elektrik direğini içine yuttu. Olayda can kaybı yaşanmazken, zemindeki istikrarsızlık nedeniyle çevredeki binalar acil olarak tahliye edildi.

BİNALAR VE METRO İNŞAATI NASIL ETKİLENDİ?

Çökme noktasının hemen yanında bulunan polis karakolunun yapısı zemin kayması nedeniyle eğilmeye başladı. Yapılan teknik incelemelerin ardından güvenlik riski oluşturan binanın kısmen yıkılmasına karar verildi.

Aynı zamanda bölgeden geçen ve yapım aşamasında olan metro tüneli de kayan topraktan doğrudan etkilendi. Tünel içerisine malzeme dolması sonucu yapıda hasar meydana geldi ve metro inşaatı durduruldu.

DEVASA ÇUKURUN OLUŞMA NEDENİ NE?

Yapılan incelemelerde çökmenin ana nedeninin yer altı su borusundaki bir sızıntı olduğu tespit edildi. Sızan suyun toprağı kademeli olarak sürükleyip zayıflatması ve bölgedeki metro tüneli çalışmalarıyla birleşmesi sonucunda zemin desteğini kaybederek zincirleme çökme reaksiyonu oluşturduğu bildirildi.

BÖLGEYİ STABİLİZE ETMEK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Çökmenin ardından başlatılan kurtarma ve onarım çalışmaları aylar sürdü. Bölgedeki kaymayı durdurmak ve zemini sabitlemek amacıyla yaklaşık 50 bin kum torbası ile beton kullanıldı.

Devasa çukurun doldurulması ve yol yüzeyinin yeniden düzleştirilmesi için ise 1700 metreküp kırılmış taş alana döküldü. Karakol binasının yıkılması ve zeminin tamamen güvenli hale getirilmesinin ardından kapatılan yol ve alt yapı hatları yeniden kullanıma açıldı.