Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat, Alaçatı'da bir otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR

Can Polat için düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Tören sırasında acılı anne gözyaşlarına hakim olamazken, Dilan Polat'a yönelik sert sözler sarf etti.

Anne, "Onun yüzünden oldu her şey. Allah belasını versin" diyerek Dilan Polat'a tepki gösterdi.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Can Polat, konakladıkları otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırının ardından şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 3'e yükseldiği öğrenilirken, olayın organize suç bağlantıları da dahil olmak üzere çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.