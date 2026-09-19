Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’ndeki Narin’in mezarını ziyaret eden Arif Güran ve beraberindekiler, ardından Ankara yürüyüşünü başlattı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

“Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu” tarafından düzenlenen yürüyüşün hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslerini doğrudan duyurmak olduğu belirtildi. Ailenin avukatı Onur Akdağ ise soruşturma ve yargılama sürecinde bazı kamera kayıtları ile telefon verilerinin silindiğini, daraltılmış baz raporunun dijital veriler ve görüntülerle çeliştiğini savundu. Akdağ, ABD’de iyileştirilen görüntüler üzerinden Narin’in eve ulaşmadığı ve patika başında bir kişi tarafından alındığı yönünde tespit yaptıklarını öne sürdü.

“KIZIMIN HAKKI YERDEDİR”

Akdağ, Narin’in üzerindeki PSA bulgusunun da yeterince değerlendirilmediğini iddia ederek yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay kararlarının aileyi ve toplumu tatmin etmediğini söyledi. Arif Güran ise iki yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek, “Bu yola çıkmamın tek sebebi kızımın hakkıdır. Narin’in hakikatini savunan binlerce insan var” dedi. Güran, yaklaşık bin kilometrelik yürüyüşün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sona ereceğini ifade etti.

“FAİLİ MEÇHUL” BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Güran ailesinin, Narin cinayetinin “faili meçhul” kapsamında yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına yaptığı başvuru ise reddedildi. Bakanlık değerlendirmesinde, dosyanın yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olgu bulunmadığı belirtildi. Bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onanmış olması da ret gerekçeleri arasında gösterildi.