İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik.” ifadesini kullandı.

2503’Ü EMNİYET

Bakan Çifçi, Sosyal hesabındaki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:“İçişleri Bakanlığı olarak, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik. Yıl başından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2’si gri, 1’i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.”

Kılıç: Devlet ne zaman kontrolü bıraksa PKK şehirlere indi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi emekli asker Rafet Kılıç, kontrol noktalarının terk edilmesi kararını sert dille eleştirdi. Kılıç alınan kararın, “Önceki açılım dönemlerine çok benzediğini belirterek şöyle dedi:

“Ne zaman devlet kontrolü bıraktıysa; PKK şehirlere de inmiş, DEM Parti il/İlçe Başkanlıklarını eleman temin merkezlerine çevirmiş, vergi adı altında haraç almış, terör örgütü eksiğini gediğini tamamlamıştır. Çok kaygılıyım. Umarım tarih bir daha tekerrür etmiyordur. Terör örgütü bir bahane ile yeniden eylemlerine başlarsa, inşallah iş yine sıvasız kerpiç evlerin kınalı kuzularına kalmaz.”

Madem öyle radar uygulamasını kaldırın

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz: “İçişleri Bakanlığı Terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda; 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son vermiş. Duyan da kontrol ve arama noktalarının terör yaratıyor zannedecek. Sadece kaldırılmaları yetmez, koyanlara da hesap sorulmalı. Terörsüz Türkiye için arama ve kontrol noktalarını değil, teröristi ve kaynaklarını ortadan kaldıracaksınız. Makası tersten tutuyorsunuz. Madem kampanya var, bende devletimden bir talepte bulunuyorum; trafik cezaları ile milleti canından bezdiren radar uygulamalarını kaldırın.”