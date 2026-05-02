22 Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci 18 ay sonra zora girdi.

Komisyon çalışmalarını tamamlamasının üzerinden 72 gün geçmesine rağmen yasal düzenleme yapılmadı.

1 TEMMUZ KRİTİK

1 Temmuz’da TBMM tatile girmeden önce gerekli yasal değişikliklerin yapılmaması halinde sürecin, ilk açılımda olduğu gibi tamamen sona erebileceği belirtiliyor.

Erdoğan “Süreçte sıkıntı yok” açıklamasını yaparken, süreci başlatan Bahçeli’nin son dönemde konuya daha az değinmesi dikkat çekiyor.

Ankara kulislerinde, “DEM’in Abdullah Öcalan’a af talebini şart koştuğu, AKP’nin ise seçimler yaklaşırken ‘Öcalan’ı affeden parti’ olarak anılmak istemediği için sürecin uzadığı” değerlendirmeleri yapılıyor.

PKK “Önce yasal düzenleme” derken, iktidar “Önce silah bırakılmalı” görüşünü savunuyor. Süreçte sorun olduğuna dair ilk işaretlerden biri de 23 Nisan resepsiyonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamaları oldu.

YASAL GÜVENDE YOK

Kurtulmuş, “Örgüt silah bırakma takvimine riayet etse süreç çoktan tamamlanırdı. Kritik eşik, silah bırakmanın devlet birimlerince tespit edilmesidir. Silah bırakmanın zamana yayılması kabul edilemez” dedi. Bir hafta sonra ise “PKK silah bıraksın, ilgili yasa iki saatte çıkar” ifadelerini kullandı.

Silah bırakması beklenen PKK’dan ise aksi yönde bir açıklama geldi. Karayılan, PKK’nın yayın organı

ANF’ye Güçlerimizin güvencesi silahlarımızdır. Yasal güvence olmadan silah bırakmamız akıl dışı olur” dedi.

‘30 ÇAKARALMAZ’

Cumhur İttifakı ortağı DSP lideri Önder Aksakal da PKK’nın silah bırakmadığını bir aydır söylüyor.

Aksakal TBMM’de, “Bebek katilini sürecin sözde ‘baş aktörü ve müzakerecisi’ yaptılar. PKK’nın binlerce TIR dolusu silahı olduğu biliniyor. 30 teröristin 30 çakaralmaz silahı teneke kazanda yakma gösterisi, silahların tümünün teslim edildiğine yeterli mi sayılıyor” diye sormuştu.

MHP de kabul etti: Silah bırakmadılar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM’e sözlerini tutma çağrısı yaparak şu açıklamayı yaptı: “Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Terörsüz Türkiye, aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnüniyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır.”