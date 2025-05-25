İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Karabük’te temaslarda bulundu. Dervişoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğindeki ziyaretinde SÖZCÜ’nün haberini gündeme getirdi.

Ziyaret öncesi Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ne telefon açan bazı kişilerin “Dervişoğlu’nu kabul etmeyin” dediği iddia edildi.

Dervişoğlu ise bu iddia için “Bazıları Öcalan ve avanelerini misafir ettiği için benim ziyaretlerim onlara batıyor ama ben batırmaya devam edeceğim” dedi.

‘İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR’

Diyarbakır’da 2015 yılında 3 polisin şehit olduğu terör saldırısında bombayı hazırladığını ancak kendisinin yerleştirmediğini söyleyen PKK’lı teröristin müebbet hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin haberi hatırlatan İYİ Parti lideri, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden terörist serbest kalıyor. Ülkede böyle ilginç şeyler oluyor” dedi. Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi: “Olup bitenlere rağmen en yüksek sabrı ve metaneti gösteren de şehit ailelerimiz ve gazilerimiz. Biz de onların emirlerine amadeyiz. İçinde bulunduğumuz günlerde yaşanan bir takım olumsuzluklar ruhları incittiği kadar gönüllerin de incinmesine sebep oluyor.’’