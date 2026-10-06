Ekim 2024’te başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde 2 yıl geride kaldı. Meclis’te çıkan düzenleme sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu, 2 kez toplantı yapıldı. Ancak muhalefet “Adı var, aslı yok” diyerek süreci eleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu 2 ay önce kuruldu 2 kez de toplandı. Bu kurulun altında 4 ayrı alt komisyonlar oluşturuldu. Alt komisyonlardan birinde teröristbaşı Öcalan da yer aldı ancak diğer üyelerin isimleri açıklanmadı.

PEDAL DÖNMÜYOR…

Süreçle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘bisiklet metaforu’ benzetmesi yaparak, “İki pedala da sırasıyla ve eş zamanlı olarak basılması gerekir. Sadece tek bir pedala basarak bisikleti dengede tutmak veya ilerletmek mümkün değildir” yorumu yapmıştı. Gelinen noktada pedalın diğer ucu olan terör örgütünün adım atmadığı görülüyor.

Meclis’ten çıkarılan yasanın uygulanması ve yargısal sürecin işlemesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

PYD-YPG sorunu

En önemli şart ise PKK/KCK terör örgütünün tamamen faaliyetlerine son verdiğinin, tüm silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve bunu teyit eden Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması oluşturuyor.

Terör örgütü PKK, Türkiye içinden ve sınır hattında çekildi. Ancak Suriye’nin kuzeyindeki PYD-YPG varlığı ve burada bulunan silahlı güçler, tam silahsızlanmanın tespitinde en önemli engel olarak duruyor.

4 yıl sürebilir

Terör örgütü sürecin başından beri, “önce yasa çıksın, sonra örgüt adım atsın”, “garanti verilsin”, “silahsızlanma sonrasında iş/ekonomik destek” gibi talepler sıralıyor. Güvenlik birimleri ise sürecin toplamda 3-4 yılı kapsayacak bir dönemi kapsadığına dikkat çekiyor.

Kurulan 4 alt komisyonun görevleri

1 - Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu Silahların bırakılması ve örgütün feshine ilişkin sürecin koordinasyonunu yürütecek. Bu komisyonda Öcalan görev yapacak.

2 - İzleme ve Tespit Alt Komisyonu sürecin ilk aşamasının tamamlandığının tespit edilmesi, raporlaması ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesine yönelik mekanizmaya katkı sağlayacak.

3 - Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, sahadaki tespit ve teyit aşamasının ardından yürürlüğe girecek hukuki uygulamaları netleştirecek. Teslim olan veya sürece dahil olan kişilerin hukuki durumları ve adli işlemleri ele alacak.

4 - Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu Türkiye’ye dönecek ve topluma dahil olacak teröristlerin sosyal uyumu, rehabilitasyonu konusunu ele alacak.