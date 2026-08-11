Çerçeve yasa olarak adlandırılan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili düzenlemedeki belirsizler kamuoyunda endişeye neden oluyor. Yılarca silah ve bomba eğitimi alan teröristlerin entegrasyonunun nasıl sağlanacağı, suç örgütü kurma olasılıkları ve şehirlerdeki konumları da endişe yaratıyor.

Süreçte tek patron Milli Güvenlik Kurulu eliyle Cumhurbaşkanlığı. İşte endişe ve soru işaretlerine neden olan konular:

SİLAHLAR: Örgütün elindeki tüm silahları teslim edip etmediği nasıl anlaşılacak? Kime, nasıl, nerede teslim edilecek? Hangi olaylarda kullanıldığını belirlemek için balistik inceleme yapılacak mı?

‘SORUMSUZLUK’ ZIRHI: Yasa ile bu konuda çalışan kişilere yasal zırh getiriliyor. İleride yasa değişir ve kişiler hakkında dava açılırsa ne olacak?

KANDİL’DEKİLER NE OLACAK? Kandil’deki terör örgütü yöneticilerine olacak? Yurda mı dönecekler? Avrupa ihtimali varsa, ülkeler isteyecek mi?

MECLİS SADECE ‘İZLEYECEK’: TBMM sadece ‘izleme’ pozisyonunda kalacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurul çalışacak.

MGK’NIN İCRAİ YETKİSİ YOK: Yasa MGK’ya çok önemli bir yükümlülük veriyor. Ancak Anayasa’ya göre MGK kararları ‘tavsiye’ niteliğinde ve icrai yetkisi bulunmuyor. Geçmişte Anayasa Mahkemesi’nin MGK’ya verilen bu tür yetkileri iptal ettiği de biliniyor.

PKK-KCK DIŞINDAKİ ÖRGÜTLER: “PKK-KCK terör örgütünün ve ‘bununla bağlantılı her türlü oluşumun’...” maddesinin başka örgütlere de kapı açıp açmayacağı tartışma konusu oldu. PKK’nın farklı kolları PJAK-PYD ve YPG yapılanmasın ın ne olacağı da soru işareti olarak ortaya duruyor.

Tarihi tokalaşmadan 2 yıl sonra sıcak temas

TMBB kulisine gelen DEM Partililer MHP Devlet Bahçeli’yle selamlaştı. Bahçeli daha sonra Genel Kurul’a geçti.