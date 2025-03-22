MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti'nin İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Öcalan, bu görüşmesinde PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. O süreçte, DEM Parti heyeti siyasi partilere de ziyaretlerde bulunmuştu.

Gelişmelerin ardından, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya yeni bir ziyaret başvurusu yaptıklarını duyurdu. Ancak, DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı'ya yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

Ayrıca, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin de önemli bir detay paylaşıldı. İmralı'ya yapılan başvurunun reddedilmesi nedeniyle, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajının yayınlanmadığı, ancak Diyarbakır'daki kutlamalarda Öcalan'ın son fotoğrafının ekranda yer aldığı ve eski Nevruz mesajının katılımcılara kendi sesinden dinletildiği bildirildi.