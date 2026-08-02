‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yasal adım için son haftaya giriliyor. 5 Ağustos 2025’te Meclis’te kurulan komisyon, 6.5 aylık çalışma sonrasında raporunu açıkladı. 18 Şubat 2026’da kamuoyuyla paylaşılan raporda, yasal düzenlemelere atıf yapıldı. Ancak 163 gün geçmesine rağmen yasa teklifi ortaya çıkmadı. AKP taslak metin hazırladı ancak karara bağlanamadı.

ORTAK METİN ARAYIŞI

AKP, hafta sonunda, muhalefetin desteğini almak için bazı görüşmeler yaptı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa için muhalefetten destek istedi. Taslak metin paylaşılmadı, teklifin neleri öngördüğü ve nasıl bir düzenleme yapılacağı anlatıldı. Teklifte ‘Umut hakkı’ maddesinin olmayacağı, infaz rejimi ve denetimli serbestlik gibi bazı düzenlemelere yer verilebileceği belirtildi. DEM Parti ise teröristbaşı Öcalan için ‘Umut hakkı’nı şart koşuyor. Teklifin yeni haftada ortak imza ile anlaşma sağlanamazsa da AKP’lilerin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre yasa teklifinde PKK ile ilgili hukuki tanımlar yapılacak. Örgüt üyelerine yasadan yararlanmaları ve dağdan inmeleri için 6 ay süre tanınacak, denetimli serbestlik getirilecek. Ağır bir suça karışmamış olanlara 3 yıl süre verilecek. Bu sürede suça karışmazlarsa haklarındaki suç iddiaları için işlem yapılmayacak.

NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLADI: Çerçeve yasa teklifi bu hafta Meclis’te

İstanbul’da YKS şampiyonları buluşması etkinliğinde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘çerçeve yasa’ konusunda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, “İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak TBMM’ye gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız” dedi.

Kurtulmuş, “Artık memlekette terör ve terörden dolayı kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barış, kardeşlik, üretim, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye’nin sesiyle yükselecek” ifadesini kullandı.