CEM YILDIRIM

Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde bir trafik polisi, yeni açılım sürecine sert eleştirilerde bulundu. Görüntülerde polis memuru Onur Şener, vatandaşlar tarafından alkış alan konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

‘SON SÖZÜ MILLET SÖYLER’

“Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan’a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Kayseri’de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. APO çıkacakmış. Doğu Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum.”

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi X hesabından yapılan açıklamada Şener’in görevinden uzaklaştırıldığı ve inceleme başlatıldığı ifade edildi.

‘ONUR DUYARIM’

Görevden uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından paylaşan polis memuru, “Adım ‘Onur’ gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!” dedi

Gözlerinden öpüyorum

ZAFER Partisi lideri Ümit Özdağ: Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz? Hepsi bu süreçten rahatsız.

Ölçüsüz bir yaptırım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Sorun disiplin işlemi değil; en ufak bir eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, siyasal bir refleksi çağrıştırıyor. Konuşanı cezalandırma güveni zedeler.

Avukatlığını yapacağım

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Seni doğuran annenin ellerinden öpüyorum. Seni, bu millete yetiştiren babanın ellerinden öpüyorum. Yanında her şeyimle durmazsam namerdim. Polis arkadaşımızın adli ve idari tüm süreçlerini üstleniyorum.

Milyonların sesi oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Polis memuru Onur Şener, siyasi bir söylemde bulunmamış, sadece durum tespiti yapmıştır. Sözlerine aynen katılıyorum. Kendisi üniformanın hakkını vermiş, milyonların sesine tercüman olmuştur