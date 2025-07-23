Sözcü önceki gün, “AYM kararına dayanılarak 200 PKK’lı terörist 72 saatte serbest bırakıldı” haberi yayınlandı. Aynı gün Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak Diyarbakır’da 9 Temmuz itibariyle 15 kişinin AYM kararı gereğince tahliye edildiğini doğruladı, sayının 200 olmadığını duyurdu, 9 Temmuz’dan sonra tahliye olup olmadığı konusunda bir bilgi vermedi.

SÖZCÜ’YÜ SUÇLADILAR

Haber üzerine Van Barosu bir açıklama yaptı ve gazetemizi suçladı. Açıklamada Anayasa Mahkemesi kararıyla yıllardır hukuki belirsizlik nedeniyle cezaevinde tutulan çok sayıda yurttaşın özgürlüğüne kavuştuğu vurgulandı. Baro açıklamasında, haberde kararın bağlamının çarpıtıldığı, tahliyelerin “silah bırakma süreciyle” bağlantılıymış gibi sunulduğu ve tahliye edilen yurttaşların “terörist” olarak etiketlendiği ifade edildi. Baro, gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulunulacağını da belirtti.

YANIT BEKLEYEN İKİ SORU

Sözcü, tahliyelerin haberini duyururken, iki noktaya dikkat çekmişti. Bunun birincisi hem yerel mahkemelerin hem de yüksek yargının zaman zaman Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığı bilinirken, PKK tutukluları söz konusu olunca yargının hemen buna uymasıydı. Başka davalar sözkonusu olunca çok ağır hareket eden mahkemeler, PKK tutukluları için tam da adli tatil öncesinde harekete geçmiş, bunun açılımla ilgili olabileceği hatırlatılmıştı.

İkincisi de başka davalarda AYM’yi dikkate almayan mahkemelerin, PKK sanıkları söz konusu olunca kararı ciddiye alıp hemen uygulaması, bunun de yine açılım süreci ile çakışmasıydı.

Bilindiği gibi AYM’nin pek çok kararına uyulmadı, bunun en bilinen örneği, milletvekili seçilen Can Atalay’la ilgili karar. AYM hak ihlali kararı aldı, bu karar TBMM’de bile okundu, ancak Atalay hâlâ tutuklu. Üstelik kararı okuttu diye TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca cezalandırıldı. AYM’nin uygulanmayan başka pek çok hak ihlali kararı var. Bunların başında Enis Berberoğlu, Şahin Alpay, Aligül Alkaya geliyor.

Bu arada son bir noktaya daha dikkat çekmek gerekir, Van Barosu, gazetemizde yayınlanan haberi yurttaşları “Terörist” diye etiketlediği için de suçluyor, ancak bu sanıkların PKK faaliyetleri için tutuklandıklarını unutuyor.

Bakırhan

DEM Eş Başkanı Bakırhan: Savaşı değil, barışı büyüten manşet atın

AYM kararı gereğince PKK tutuklularının tahliye edildiği haberi için DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da bir açıklama yaptı ve SÖZCÜ’yü suçladı. Bakırhan şunları söyledi: “DEM Parti olarak pusulamız tüm hakların, kimliklerin, inançların ve kültürlerin bir arada, eşit ve özgürce yaşayacağı demokratik ulus mutabakatıdır. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlar uygulandığında, bundan faydalanan Kürt halkına ‘Terörist’ diye manşet atan savaşın ve inkarın SÖZCÜ’leri halkları birbirine düşürmek istiyorsa, kimse kusura bakmasın biz bunlara eyvallah etmeyiz. Savaş değil, barışı büyüten manşetler atılmalı.”