Proje, özellikle yaz aylarında yoğun turist trafiği nedeniyle sık sık tıkanan mevcut güzergaha alternatif oluşturacak. Bugün adaya ulaşımda kullanılan açılır kapanır köprü, hem araç trafiğini hem de gemi geçişlerini zaman zaman bekletirken, yeni köprü daha yüksek geçiş açıklığı sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

70 METRELİK KULELER ÜZERİNDE YÜKSELECEK

Yeni köprü, Peenestrom Boğazı üzerinde inşa edilecek ve B111 karayolunu taşıyacak. Projenin merkezindeki yapı yaklaşık 70 metre yüksekliğinde kulelere sahip olacak. Köprünün su seviyesinden yüksekliği ise yaklaşık 42 metre olacak.

Bu yükseklik sayesinde gemilerin geçişi için köprünün açılıp kapanmasına gerek kalmayacak. Böylece hem kara trafiği hem de deniz trafiği kesintisiz şekilde devam edebilecek. Köprü, Wolgast çevre yolunun en önemli bölümü olarak planlanıyor.

6,8 KİLOMETRELİK YENİ GÜZERGAHIN PARÇASI OLACAK

Yeni Peene Köprüsü, toplam 6,8 kilometrelik Wolgast çevre yolu projesinin ana yapılarından biri olacak. Proje tamamlandığında trafik Wolgast kent merkezinden alınarak doğrudan Usedom Adası'na yönlendirilecek.

Yaklaşık 500 milyon avroya mal olması beklenen proje, Almanya'nın kuzeyindeki en önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak gösteriliyor. İnşaatın kademeli olarak ilerlediği, köprünün ise proje tamamlandığında Usedom Adası'na ulaşımı daha hızlı ve kesintisiz hale getireceği belirtiliyor.

2026 yılında sahada yapım çalışmalarına başlanan projenin 2029 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.