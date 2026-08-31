Endonezya'da 30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen törenin ardından aralarında Pangandaran Belediye Başkanı Citra Pitriyami, askeri yetkililer ve vatandaşların bulunduğu kalabalık bir grup köprüden geçmek istedi.

Güvenlik kurallarına göre köprüden aynı anda yalnızca 3 kişinin veya bir motosikletin geçmesi gerektiği yönündeki uyarı levhasına rağmen, 50'den fazla kişinin aynı anda yapıya yüklenmesi sonucu köprünün sol tarafındaki sling halatı ana bağlantı sisteminden koparak ayrıldı.

Kapasitenin aşılmasıyla yana doğru eğilen yaklaşık 60 metre uzunluğundaki çelik halatlı ve ahşap zeminli yapıda büyük panik yaşandı. Olayın ardından köprünün tamamen çöktüğüne dair çıkan iddialar üzerine açıklamada bulunan Endonezya Kara Kuvvetleri Enformasyon Dairesi, ana taşıyıcı yapının yerinde kaldığını ve tehlikenin halat bağlantısının kopmasından kaynaklandığını bildirdi.

Pangandaran polisi olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, olaydan sağ kurtulan Belediye Başkanı Pitriyami ile birlikte bazı vatandaşların hafif şekilde yaralandığını doğruladı.

Yaşanan kaza sonrası geçici olarak kullanıma kapatılan köprüde, Kodim 0625/Pangandaran birimleri ve bölge Bayındırlık Dairesi ekipleri tarafından teknik inceleme ve onarım çalışmaları başlatıldı.