İran basınına yansıyan haberlere göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda Umman ile hazırladığı anlaşma taslağını meclis incelemesine sundu.

ABD ve İsrail’in şubat ayındaki saldırılarının ardından aksayan enerji sevkiyatının yeniden başlatılması açısından kritik önem taşıyan taslakta, ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişinin yasaklanması ve düşman ülkelerden tazminat talep edilmesi maddeleri yer alıyor.

Müzakerelerin gidişatına ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise sürecin iyi ilerlediğini belirtti.

Taslağın Detayları ve Tarafların Beklentileri İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, Umman ile yapılan taslak anlaşma boğazın girişinin İran, çıkışının ise iki ülke tarafından ortaklaşa yönetilmesini içeriyor.

Seyirlerin tek bir "merkezi koridor" üzerinden yürütülmesi ve İsrail ile bağlantılı kargolara yasak getirilmesi planlanırken; sigorta ve çevre maliyetleri için de ek ücretler öngörülüyor.

ABD REDDETTİ

ABD tarafı ise geçişlerin herhangi bir izin veya harca tabi olmaması ve savaş öncesi statüye dönülmesi gerektiğini savunuyor.

Anlaşmanın nihai olarak yürürlüğe girmesi için şubat ayındaki saldırılarda yaralanan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in onayı bekleniyor.

Petrol Piyasası ve Bölgesel Gerilim Gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi; Brent petrolün varil fiyatı 83 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 78 dolar seviyelerine ulaştı.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik temaslar sürerken, Orta Doğu’daki diğer çatışma hatlarında da hareketlilik yaşanıyor.

Yemen’de Husi milisleri ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yeniden tırmanırken, Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin de arttığı bildiriliyor.