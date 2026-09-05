Ohio’da yaşayan Keely Stagg, 1919 yapımı tarihi bir daireye taşındığında ev sahibinden yemek odasındaki Fransız kapıların "çalışmadığı ve açılmadığı" bilgisini aldı. Kapıların ardında basit bir duvar olduğunu düşünen Stagg, anahtarları alır almaz merakına yenik düşerek kapıları zorladı.

Açılan gizemli kapıların arkasından çıkan şey ise genç kadını şaşkına çevirdi.

Yıllarca Unutulmuş Bir "Murphy Yatak" Buldu

Kapıları açtığında arkasında sıradan bir duvar değil, yıllar öncesinden kalmış ve unutulmuş katlanabilir bir Murphy yatak bulan Stagg, o anları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun ardından açıklama yapan genç kadın, "Tahmin edebileceğim en son şeydi. Biraz temizlikle harika bir misafir yatağına dönüştü" ifadelerini kullandı.

Mutfaktaki Dolap da Sürpriz Çıktı

Tarihi dairenin tek gizemi katlanır yatak değildi. Keely Stagg, temizlik sırasında evde dikkat çekmeyen başka detaylar da keşfetti:

Eğilebilir Patates Kutusu: Mutfakta sıradan bir dolap kapağı gibi görünen yapının, dışarı doğru eğilen özel bir sebze saklama alanı olduğu ortaya çıktı.

Orijinal 100 Yıllık Detaylar: Kristal kapı kolları, pirinç menteşeler ve hâlâ orijinal iskelet anahtarıyla çalışan kilitler evin dört bir yanına gizlenmişti.

Öğrenci Evi Olarak mı Tasarlandı?

Binanın Ohio Eyalet Üniversitesi yakınlarında yer aldığını belirten Stagg, yatakların zamanında daha fazla öğrencinin kalabilmesi ya da gelen misafirler için alan kazanmak amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyor. Modern bir binadan bu tarihi daireye taşındığını belirten genç kadın, eski binaların karakterini ve bu tarz gizli sürprizleri yaşamayı çok sevdiğini vurguluyor.