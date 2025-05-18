AKP'li Abdurrahman Uzun 21 Ağustos 2020 tarihinde çektiği bir videoda Türkiye'nin doğal gaz keşfettiğini belirterek, "Açın kombileri, sıcak da olsa yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz. 2023’te doğalgaz bedava olacak, bu ülkede kimse doğalgaza para ödemeyecek" demişti.

Uzun'un, sosyal medyada viral olan bu videosu her doğal gaz zammında tekrar gündeme geldi.

'HER ZAM GELDİĞİNDE KULAKLARIM ÇINLIYOR'

AKP'li Uzun geçtiğimiz gün katıldığı programda doğal gaz itirafında bulundu.

"Ben o videoyu çektikten sonra doğal gaza 6 kere zam geldi" diyen Uzun, "Her zaman geldiğinde benim kulaklar nasıl çınlıyor ve Enerji Bakanlığı bana bundan hiç pay vermiyor. Benim şahsi düşüncem değil, reklamcı gözüyle görüşüm doğal gaz sisteme entegre edildiğinde bu duyuruyu Abdurrahman Uzun üzerinden yaparım. 84 milyonun tescillediği adamım" ifadelerini kullandı.