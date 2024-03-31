ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

12.03.2025

Sayı :2022/1034 Esas

İLAN

Davacı vekili tarafından Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Pınarcık Mahallesi, 122 ada 2 Parsel sayılı taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, davalı Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mah. Nüfusa Kayıtlı, Hasan Ve Ayşe oğlu, 13/04/1992 d.lu, Hulusi Ölemezler ve dahili davalı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mah, de Nüfusa Kayıtlı, Hıfzı ve Fahriye oğlu, 01/11/1966 d.lu, Hasan Ölemezler'in yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetenini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirdekesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

