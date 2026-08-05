ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ACIPAYAM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/90 Ort. Gid. Satış

İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı;

SIRA İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) NİTELİĞİ DEĞER (TL)

1- Acıpayam Yumrutaş 468 1 3226,05 Tarla 967.815,00

2- Acıpayam Yumrutaş 468 83 4195,80 Tarla 599.062,00

3- Acıpayam Yumrutaş 474 14 1829,49 Tarla 256.128,60

4- Acıpayam Yumrutaş 476 85 2150,99 Bağ 307.138,60

5- Acıpayam Yumrutaş 452 38 9895,34 Tarla 1.385.347,60

6- Acıpayam Yumrutaş 452 62 4158,47 Tarla 582.185,80

7- Acıpayam Yumrutaş 539 8 1745,90 Tarla 244.426,00

8- Acıpayam Yumrutaş 557 6 2567,58 Tarla 2.054.064,00

9- Acıpayam Yumrutaş 557 8 1257,24 Tarla 1.005.792,00

10- Acıpayam Yumrutaş 540 23 4019,79 Tarla 565.770,60

11- Acıpayam Yumrutaş 205 35 15450,00 Tarla 2.163.000,00

12- Acıpayam Yumrutaş 210 6 9175,00 Tarla 1.284.500,00

13- Acıpayam Yumrutaş 210 11 2722,00 Tarla 381.080,00

14- Acıpayam Yumrutaş 213 4 3817,00 Tarla 534.380,00

15- Acıpayam Yumrutaş 220 5 9039,00 Tarla 1.265.460,00

16- Acıpayam Yumrutaş 221 9 3979,00 Tarla 557.060,00

17- Acıpayam Yumrutaş 281 5 19326,00 Tarla 2.705.640,00

18- Acıpayam Yumrutaş 292 11 6251,00 Tarla 875.140,00

19- Acıpayam Yumrutaş 295 22 3935,00 Tarla 550.900,00

20- Acıpayam Yumrutaş 369 14 13396,00 Tarla 1.881.440,00

21- Acıpayam Yumrutaş 376 9 7692,00 Tarla 1.076.880,00

22- Acıpayam Yumrutaş 197 1 7650,00 Tarla 1.071.000,00

23- Acıpayam Yumrutaş 205 26 1473,00 Tarla 206.220,00

24- Acıpayam Yumrutaş 213 5 7833,00 Tarla 1.096.620,00

25- Acıpayam Yumrutaş 218 12 18937,00 Tarla 2.651.180,00

26- Acıpayam Yumrutaş 282 8 33360,00 Tarla 4.670.400,00

27- Acıpayam Yumrutaş 361 1 5685,00 Tarla 795.900,00

28- Acıpayam Yumrutaş 451 55 1.638,92 Tarla 229.448,80

29- Acıpayam Yumrutaş 454 38 8268,20 Tarla 3.307.280,00

30- Acıpayam Yeşildere 179 2 2791,00 Tarla 390.740,00

31- Acıpayam Yumrutaş 420 3 1081,59 Arsa 1.622.385,00

32- Acıpayam Yumrutaş 351 6 852,00 Arsa 724.200,00

33- Acıpayam Yumrutaş 383 3 570,00 Arsa 2.566.150,00

34- Acıpayam Yumrutaş 384 4 531,00 Arsa 796.500,00

35- Acıpayam Yumrutaş 517 1 78,37 Kerpiç Ev 718.044,00

taşınmazların değerleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup;

Hissedarlar Çanakkale ili Bayramiç İlçesi,Yassıbağ Mah. Cilt no: 9, Hane no: 19 sıra no: 96 nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Ümmügülsüm'den olma, 10/03/1974 doğumlu, FATMA DİKMEN,Denizli ili Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah. Ramazan ve Ümmügülsüm kızı, 07/04/1976 doğumlu, TÜLAY DIDELOT ve Denizli ili Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah. Ramazan ve Ümmügülsüm kızı, 03/05/1980 doğumlu, GÜLDALİ ARSLAN, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah nüfusa Kayıtlı, Ramazan Ve Ümmügülsüm kızı, 01/05/1977 d.lu, NURAY ARSLAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişi raporu kıymet takdiri özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurması, aksi takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02.08.2026

#ilangovtr Basın no ILN02523948