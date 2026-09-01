ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ACIPAYAM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/125 Ort. Gid. Satış

26/08/2026

İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı;

SIRA İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) NİTELİĞİ DEĞER (TL)

1- Acıpayam Yumrutaş 210 36 3589 Tarla 502.460,00

2- Acıpayam Yumrutaş 250 1 760 Tarla 106.400,00

3- Acıpayam Yumrutaş 250 11 1.147,00 Tarla 160.580,00

4- Acıpayam Yumrutaş 200 15 34.892,00 Tarla 4.884.880,00

5- Acıpayam Yumrutaş 281 12 14.075,00 Tarla 1.970.500,00

6- Acıpayam Yumrutaş 295 12 5.425,00 Tarla 759.500,00

7- Acıpayam Yumrutaş 375 13 4.946,00 Tarla 692.440,00

8- Acıpayam Yumrutaş 468 38 1.748,36 Tarla 244.770,40

9- Acıpayam Yumrutaş 395 6 472,03 Arsa 472.030,00

10- Acıpayam Yumrutaş 398 2 2.597,27 Arsa 1.947.952,50

11- Acıpayam Yumrutaş 514 7 80,68 Avlu 121.020,00

taşınmazların değerleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup;

Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, Cilt no: 66, Hane no: 32 sıra no: 1 nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Hanım'dan olma, 28.05.1979 doğumlu, ZEYNUR TURAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişi raporu kıymet takdiri özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurması, aksi takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02538100