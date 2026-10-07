ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ACIPAYAM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

02/10/2026

Sayı :2025/95 Ort. Gid. Satış

Konu : OSMAN AFŞAR İLAN

İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı;

SIRA İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) NİTELİĞİ DEĞER (TL)

1- Acıpayam Kumafşarı 197 11 13.764,00 Tarla 1.959.030,12

2- Acıpayam Kumafşarı 243 8 15.995,00 Tarla 2.276.568,35

3- Acıpayam Kumafşarı 295 9 410,00 Arsa 820.000,00

4- Acıpayam Kumafşarı 300 13 675,00 Arsa 1.012.500,00

5- Acıpayam Kumafşarı 379 4 2.137,62 Tarla 158.889,29

6- Acıpayam Kumafşarı 391 2 6.009,45 Tarla 446.682,42

7- Acıpayam Kumafşarı 395 54 1.053,78 Tarla 78.327,47

8- Acıpayam Kumafşarı 410 142 467,60 Tarla 34.756,71

9- Acıpayam Kumafşarı 450 2 1.636,49 Tarla 232.921,62

10- Acıpayam Kumafşarı 454 80 1.120,02 Tarla 159.412,45

11- Acıpayam Kumafşarı 454 91 1.452,49 Tarla 206.732,90

12- Acıpayam Kumafşarı 455 127 1.414,03 Tarla 201.258,89

13- Acıpayam Kumafşarı 456 37 1.321,43 Tarla 188.079,13

Taşınmazların değerleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup;

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Kumafşarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ramazan ve Fatma oğlu, 29/09/1981 d.lu, OSMAN AFŞAR'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişi raporu özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurması, aksi takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02563947