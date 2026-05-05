Öğrencilere bir öğün yemek veremeyen, okullara sabun bile koyamayan ve güvenliği de sağlayamayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antalya’da 5 yıldızlı otelde “Veri Güvenliği Toplantısı” düzenledi. 30 milyon 250 bin liraya mal olan toplantının yapıldığı otelde “Macera Duşu” da var. Bu duş ile farklı basınçlarla tropikal ve jet yağmur, ışık efektleri, koku, aroma gibi kombinasyonlar yapılabiliyor.

TASARRUF HAK GETİRE

Kahramanmaraş’taki okul faciasından hemen sonra 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Side’deki Sueno Hotels Beach Side Otel’deki toplantıya 500 kişi katıldı. Mavi Bayraklı plajı olan denize sıfır otelde ve aquapark, hamam, masaj, VIP sauna da var.

Ardı ardına yayınlanan Tasarruf Genelgeleri ile toplantıların kamuya ait tesislerde yapılması önerilirken, bakanlık beş yıldız lüksünden vazgeçmedi.

MEB, biri öğretmen 11 çocuğun öldüğü faciadan sonra bile lüksünden vazgeçmedi.

DÜNYA MUTFAĞINDAN ÖRNEKLER

Denize sıfır konumda yer alan tesis; mağara ve teras havuzlarıyla da dikkat çekiyor. Otelde uluslararası mutfaklardan restoranlar, barlar bulunuyor. Tesisin SPA alanında ise masaj ve hamam uygulamaları, terapiler, tuz odası, buhar odası, kova duşu, VIP macera duşu, VIP sauna gibi hizmetler var.

SON KURBANDAN KALAN

Katliamdan yaralı kurtulan 11 yaşındaki Almina önceki hayatını kaybetti. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Almina’nın Anıtkabir’deki fotoğrafını paylaştı, aileye başsağlığı diledi.