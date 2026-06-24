Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

‘DUYDUĞUNUZ HABERLER SİZLERİ ÜZMESİN’

Bakan Tekin, öğretmenlere hitap ederek, "Dünyanın her tarafında, eğitim öğretim süreçleri ülke gündeminin birinci sırasında yer alıyor. Her gün eğitimle ilgili duyduğunuz haberler sizi üzmesin, şaşırtmasın. Her farklı ülkedeki eğitim bakanı aynı cümleyi kuruyor, sürekli eğitimle ilgili haberler. O yüzden Türkiye'de de eğitimin bu kadar gündemde olması aslında eğitim öğretim süreçlerinin pozitif biçimde geliştiğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

‘ANTİDEMOKRATİK ENGELLERİ KALDIRIYORUZ’

Tekin sözlerini, "OECD Direktörü kamuya açık konuşmasında 'Türkiye'nin eğitimde olağanüstü sıçrayışı' ifadesini kullandı. 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak, onunla ilgili de gayriresmi bir bilgi verdi. 'Türkiye olağanüstü bir sıçrama yaptı.' dedi. Yaptığımız bu çalışmalar, attığımız bu adımlar sayesinde Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki antidemokratik engelleri kaldırıyoruz hem eğitim öğretimin fiziksel altyapısını güçlendiriyoruz hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz” şeklinde sürdürdü.

‘ÖĞRETMENLERİN FEDAKARLIKLARINI GÖZ ARDI ETMİYORUZ’

Tekin, bu çalışmaları yaparken öğretmenlerin fedakarlıklarını göz ardı etmediklerinin altını çizerek, "Ne yaparsak yapalım, öğretmen arkadaşlarımız olmazsa, bahsettiğimiz çalışmaların hiçbir karşılığı olmayacağının farkındayım" dedi.

ÖĞRETMENLERE TERS KELEPÇE

Özel okul öğretmenlerinin yıllardır biriken güvencesizlik, düşük ücret ve belirsiz sözleşme koşulları nedeniyle başlattığı açlık grevinde 10. gün geride kaldı. Hak arayışındaki öğretmenlere gerek İstanbul’daki eylemlerde gerekse Ankara’daki eylemlerde polis tarafından sert müdahalelerde bulunuldu. Ters kelepçe gözaltına alınan öğretmenlerin görüntüleri tepki topladı.