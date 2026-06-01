TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Mayıs 2026 verilerini açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

Gıda harcamasıyla birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için haneye girmesi gereken toplam gelir ise 114 bin 576 TL oldu.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45 bin 488 TL'ye yükseldi.

Yapılan araştırmaya göre mutfak enflasyonu mayısta aylık bazda yüzde 1,70 artarken, son 12 aylık artış yüzde 40,18, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,58 oldu.

Yılın ilk beş ayında gıda harcamalarındaki kümülatif artış oranı yüzde 16,69'a yükseldi.

YAŞAM MALİYETLERİ VATANDAŞIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

TÜRK-İŞ, yaşam maliyetlerindeki yükselişin özellikle ücretli çalışanlar ve emekliler üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışın hane bütçelerini zorladığı, ücret artışlarının ise enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle satın alma gücünde gerileme yaşandığı ifade edildi.

YAŞAM MALİYETİ GEÇEN AYA GÖRE 588 TL ARTTI

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL arttı.

Yılın ilk beş ayında aile bütçesine yansıyan ek mutfak harcaması ise 3 bin 950 TL'ye ulaştı.

TÜRK-İŞ'e göre mayıs ayında gıda fiyatlarında özellikle süt ve süt ürünlerinde belirgin artışlar yaşandı. Süt fiyatları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 6 yükseliş yaşarken peynir ve yoğurt fiyatlarında da artış görüldü.

Kurban Bayramı'nın etkisiyle kıyma ve kuşbaşı et fiyatları yükselirken, tavuk eti fiyatlarında gerileme görüldü.

Meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı kalması ise mutfak harcamalarına olumlu katkı sağladı.