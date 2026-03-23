Türkiye’de hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, hane halkı bütçesini sarsmaya devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan Mart 2026 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçları, ekonomik tablodaki ağırlaşmayı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre açlık sınırı tek bir ayda 1.856 lira birden artarak asgari ücretle arasındaki makası iyice açtı.

YOKSULLUK SINIRI 107 BİN LİRAYA DAYANDI

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) Mart ayında 35 bin 819 liraya ulaştı. Gıda dışındaki barınma, ulaştırma, eğitim ve sağlık gibi diğer tüm zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 3 bin 9 lira artışla 106 bin 826 liraya yükseldi.

Sadece son bir yılda yoksulluk sınırında yaşanan artış 28 bin 596 lira olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, hem yerel ekonomik krizin hem de küresel enerji fiyatlarındaki tırmanışın önümüzdeki aylarda rakamları daha da yukarı çekeceği uyarısında bulunuyor.

ASGARŞ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA KALDI

Yıl başında güncellenen ücretlerin satın alma gücü Mart ayı itibarıyla büyük ölçüde eridi. Araştırmada dikkat çeken diğer veriler ise şöyle:

Asgari Ücret: 28 bin 75 lira olan asgari ücret, açlık sınırının 7 bin 744 lira altında kaldı.

Emekli Aylığı: 20 bin liralık en düşük emekli maaşı, açlık sınırının 15 bin 819 lira gerisinde.

Dayanma Gücü: Asgari ücretli bir aile, maaşıyla sadece 24 günlük beslenme ihtiyacını karşılayabiliyor. En düşük emekli aylığı ise yalnızca 17 günlük gıdaya yetiyor.

MUTFAK ENFLLASYONUNDA SEBZE VE ET BAŞI ÇEKİYOR

Gıda kalemlerinde en yüksek artış sebze grubunda yaşandı. Mart ayında sebze harcamaları 1.254 liralık artışla 5 bin 564 liraya fırladı. Et, balık ve yumurta grubu için yapılması gereken harcama ise aylık 493 liralık artışla 10 bin 660 liraya çıktı. Süt ve süt ürünleri kaleminde ise küçük bir gerileme olsa da yıllık bazda 1.975 liralık bir yükseliş gözlendi.

GIDA DIŞI HARCAMALARDA BÜYÜK KALEMLER KİRA VE ULAŞIM

Yoksulluk sınırını asıl tırmandıran kalemler gıda dışı harcamalar oldu. Mart ayında bir ailenin;

Barınma (Kira dahil): 20 bin 586 TL,

Ulaştırma: 16 bin 490 TL,

Ev Eşyası: 7 bin 577 TL harcaması gerektiği hesaplandı.

Raporda, üç asgari ücretin girdiği bir evde dahi toplam gelirin yoksulluk sınırının 22 bin 601 lira altında kaldığı vurgulandı.