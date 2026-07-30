Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koyan ve enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen temmuz ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları mutfak enflasyonunu yukarı taşımaya devam ederken, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı yeni bir rekor kırdı.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, temmuz ayında 36 bin 939 TL’ye yükseldi. Haziran ayında 35 bin 759 TL seviyesinde olan açlık sınırı, bir ayda belirgin bir artış gösterdi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını temsil eden yoksulluk sınırı ise hazirandaki 116 bin 478 TL seviyesinden 120 bin 325 TL’ye tırmandı.

Araştırmada ortaya konan bir diğer dikkat çekici veri ise tek bir çalışanın hayatını idame ettirebilmesi için gereken harcama tutarı oldu. Verilere göre, bekâr bir çalışanın aylık ‘yaşama maliyeti’ temmuz ayında 47 bin 758,39 TL olarak hesaplandı.

Mutfak Enflasyonu Aylık Yüzde 3,30 Arttı

Araştırma sonuçları, gıda fiyatlarındaki tırmanışın hız kesmediğini ortaya koydu:

Aylık Gıda Enflasyonu: Temmuz ayında gıda harcamalarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,30 oldu.

Son 12 Aylık Artış: Gıda fiyatlarındaki son 12 aylık değişim yüzde 39,85 olarak gerçekleşti.

Yıllık Ortalama Artış: On iki aylık ortalamalara göre yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 40,60 seviyesinde kayıtlara geçti.