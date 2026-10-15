Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), ekim ayına yönelik açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ekim ayı için 49 bin 809 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 125 bin 744 lira oldu.

Araştırmada, "2026 yılında da 28 bin 075 lira alan asgari ücretli 49 bin 809 lira olan açlık sınırının %77,41 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" denildi.

Araştırmada şu ifadelere yer verildi:

• Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.660 lirayı geçti.

• 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.