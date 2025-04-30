Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyon (Türk-İş) Açlık-Yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için Nisan ayında yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24 bin 35 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 78 bin 292 lira oldu.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 31 bin 617 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in araştırmasına göre Nisan aylık gıda enflasyonu yüzde 1,78 olarak kaydedildi. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 51,58 oldu. On iki aylık enflasyon ise 35,60 olarak kaydedildi.