Asgari ücret 28 bin 75 lira seviyesindeyken, açlık sınırı 31 bin 224 liraya yükseldi. Böylece asgari ücret, yalnızca gıda harcamalarını ifade eden açlık sınırının 3 bin 144 lira altında kaldı. TÜRK-İŞ’in 2026 Ocak ayı verileri, hem asgari ücretli hem de emeklilerin açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koydu.

AÇLIK SINIRI 31 BİN LİRAYI AŞTI

TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yayımladığı araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 31.223,88 TL’ye yükseldi. Böylece açlık sınırı 31 bin lira barajını aşmış oldu.

YOKSULLUK SINIRI 101 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderler eklendiğinde, dört kişilik bir ailenin haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı 101.706,40 TL’ye çıktı. Yoksulluk sınırındaki bu seviye, ücretler ile yaşam maliyeti arasındaki makasın ne denli açıldığını gözler önüne serdi.

BEKAR ÇALIŞAN İÇİN YAŞAM MALİYETİ 40 BİN TL’Yİ AŞTI

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 40.540,91 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, tek bir çalışanın dahi mevcut ücret seviyeleriyle geçimini sağlamasının giderek zorlaştığını ortaya koydu.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSELİŞTE

TÜRK-İŞ verilerine göre “mutfak enflasyonu” Ocak 2026 itibarıyla aylık yüzde 3,58 oranında arttı. Gıda harcamalarındaki artışın son 12 aylık değişimi yüzde 41,08 olurken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 39,79 olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET VE YAŞAM MALİYETİ ARASINDAKİ AÇIK DERİNLEŞİYOR

Raporda, asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki farkın giderek büyüdüğüne dikkat çekildi. Asgari ücretin, Anayasa’da güvence altına alınan insan onuruna yaraşır bir yaşamı karşılamaktan uzaklaştığına işaret edilirken, artan yaşam maliyetleri karşısında çalışanların alım gücünün hızla eridiği vurgulandı.

GEÇİM MÜCADELESİ DAHA DA AĞIRLAŞIYOR

Veriler, asgari ücretli ve emeklilerin yalnızca temel gıda harcamalarını dahi karşılamakta zorlandığını ortaya koyarken, barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlara erişimin her geçen gün daha da güçleştiğini gösterdi. Açıklanan rakamlar, geçim koşullarındaki bozulmanın kalıcı hale geldiğine işaret etti.