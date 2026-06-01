Ortadoğu’daki savaşın mühimmatı, uygulanan ekonomi programları nedeniyle 5 yıldır belini doğrultamayan ithalata bağımlı ülkemizde, haneleri vuruyor. İklim şartlarıyla üretim azalıyor, akaryakıt maliyetleri nakliyeyi katlıyor; bunların sonucu mutfağa uzun bir fatura olarak yansıyor.

5 bin 25 LİRALIK ARTIŞ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın mayıs ayı araştırmasına göre söz konusu tablo, açlık sınırının 37 bin 655 liraya, yoksulluk sınırının ise 113 bin 845 liraya yükselmesine neden oldu. 4 kişilik bir aile için yapılması gereken aylık gıda alışverişinin faturası bir ayda 1342 lira arttı. 4 kişilik bir ailenin sağlık, barınma, eğitim, iletişim, ulaşım gibi diğer tüm temel ihtiyaçlarını kapsayan aylık gerekli harcama tutarını niteleyen yoksulluk sınırı ise aynı dönemde 5 bin 25 lira artış gösterdi.

2026 yılı için belirlenen ücretler, yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının yanından bile geçemedi. Bu yıl için belirlenen ücret zammı tutarları enflasyon verilerinin altında kalınca, asgari ücret de en düşük emekli maaşı da yıla girer girmez açlık sınırına yenildi. Mayıs ayı açlık sınırı, asgari ücreti 9 bin 850 lira aşarken, 20 bin liralık emekli aylığını ise neredeyse ikiye katladı.

ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI

Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 4 katına çıktı, en düşük emekli aylığını 5.7’ye katladı. KAMU-AR, araştırmasında “Yaşanan son siyasi kriz ve uygulanan ekonomik program yüzünden açlık ve yoksulluk sınırının önümüzdeki aylarda da hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor” değerlendirmesine yer verildi.

16 günlük beslenmeye yetmiyor

KAMU-AR’ın araştırmasında şu bilgilere yer verildi: Yılın başında yüzde 27 zam yapılan asgari ücret, yüzde 18.6 oranında artırılan memur maaşları ve yüzde 12.19 artırılan emekli aylıklarının satın alma gücü, yılın ilk üç ayında eridi. Asgari ücret mayısta 4 kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise 4’te 1’ini zor karşılıyor. Bu yıl için 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı 16 günlük beslenmeye bile yetmiyor.

Bu yılın ilk yarısı için aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 liraya yükselen en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının ancak yüzde 54’ünü karşılıyor.”