DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Haziran 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporunu paylaştı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı Haziran 2025 için 25 bin 811 liraya kadar yükseldi. Asgari ücretten 3 bin 707 lira fazla oldu.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 265 lira olurken bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 923, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 161, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 462 lira olarak hesaplandı.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 89 bin 282 lira oldu.

GÜNLÜK GEREKSİNİM 860 LİRA OLDU

BİSAM verilerine göre, günlük harcama gereksinimi 860 liraya yükseldi.

Günlük harcamalarda Haziran 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 288.4

liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu.

İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 207,79 lira ile süt ve süt ürünleri olarak gerçekleşti.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 161.83 lira oldu.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 71.43 oldu.