Yaklaşık bin nüfuslu kasaba için önemli bir yatırım olarak görülen proje, özellikle kurak dönemlerde ve olası arızalarda alternatif su kaynağı sağlamayı amaçlıyordu. Ancak test sonuçlarının ardından kuyu hizmete açılamadı.

NİTRAT SEVİYESİ SINIRI AŞTI

Yetkililerin yaptığı ölçümlerde kuyudaki nitrat seviyesi litre başına 12,1 miligram olarak belirlendi. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) içme suyu için belirlediği üst sınır ise 10 miligram/litre seviyesinde bulunuyor. Özellikle bebekler ve hamileler için sağlık riski oluşturabilecek bu değer nedeniyle kuyunun suyu içme amaçlı kullanılamıyor.

Uzmanlara göre Iowa'da tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılan kimyasal gübreler ve hayvancılık kaynaklı atıklar zamanla yer altı sularına karışabiliyor. Bu durum özellikle küçük yerleşim yerlerinde güvenli içme suyu sağlamayı her geçen yıl daha zor hale getiriyor.

KÜÇÜK KASABALAR İÇİN BÜYÜYEN SORUN

Princeton'daki olayın tek başına bir örnek olmadığı belirtiliyor. Çevre mühendisleri, Iowa genelinde birçok küçük yerleşim yerinin artan nitrat kirliliği nedeniyle yeni su kaynakları bulmak veya pahalı arıtma sistemleri kurmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Bu yatırımların maliyeti ise çoğu zaman küçük belediyelerin bütçesini zorluyor.

Kasaba yönetimi, kuyunun yeniden kullanılabilmesi için farklı arıtma yöntemlerini ve alternatif çözümleri değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, yalnızca yeni kuyular açmanın yeterli olmayacağını, yer altı sularının kirlenmesini önleyecek uzun vadeli önlemler alınmadığı sürece benzer sorunların daha fazla yerleşim yerinde görülebileceği uyarısında bulunuyor.