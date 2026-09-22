İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ACNTÜRK Sigorta A.Ş.’ye yönelik yürütülen incelemede önemli tespitlere ulaşıldı.

Yapılan araştırmada, şirketin kuruluş aşamasındaki gerçek sermayesinin 14 milyon lira olmasına rağmen 94 milyon lira olarak gösterildiği ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yanıltılması suretiyle ruhsat alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon liranın örgütlü şekilde zimmete geçirildiği değerlendirildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa’da toplam 24 şüphelinin yakalanması için talimat verildi.

Ekipler tarafından bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.