Guanling ile Zhenfeng bölgelerini birbirine bağlayan ve kanyon geçiş süresini iki saatten sadece iki dakikaya indiren 2 bin 982 metre uzunluğundaki devasa yapı, rekor yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanını elinde tutuyor.

İnşaatı tamamlandıktan sonra trafiğe açılan bu mühendislik harikası, sunduğu sıra dışı deneyimlerle kısa sürede 3,3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Köprünün bu kadar yüksek inşa edilmesinin arkasında ise maliyet ve güvenlik hesapları yatıyor. Tasarımcılar, daha alçak bir köprünün dağların içinden daha uzun tüneller açılmasını gerektireceğini, bunun da hem maliyetleri aşırı artıracağını hem de sürücülerde yorgunluğa yol açacağını tespit ederek bu iddialı yüksekliğe karar verdi.

Proje aşamasından itibaren turizm odaklı planlanan yapının çevresinde geniş bir rekreasyon alanı ayrıldı. Bakım yolları cam gözlem koridorlarına dönüştürülürken; yapıya asansörler, yürüyüş yolları ve hava sporları alanları entegre edildi.

KONSER VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLİYORLAR

Ziyaretçilerine nefes kesen manzaralar sunan dev köprü, adrenalin tutkunları için de popüler bir adres haline geldi. Kanyon üzerinde yer alan cam gözlem salonunun yanı sıra macera severler için bungee jumping, kanyon üzerinde dar tahta yollar ve yüksek irtifa koşu pisti gibi imkânlar sunuluyor.

Geceleri su perdesi ve ışık gösterileriyle görsel bir şölene dönüşen köprü, düzenlenen konserler ve spor etkinlikleriyle bölge ekonomisine ve yerel turizme devasa bir katkı sağlamaya devam ediyor.