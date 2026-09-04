Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, geçtiğimiz mayıs ayında Dominik Cumhuriyeti'nde program çekimleri sırasında geçirdiği kazanın ardından yapımcıları dava etti. 22 yaşındaki Floros, açık denizde zıpkınla balık avladığı sırada bir tur teknesinin pervanesinin çarpması sonucu bacağını kaybetti. Yarışmacı, yapımcıların gerekli güvenlik önlemlerini almadığını öne sürerek 100 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.

AÇIK DENİZDE KORKUNÇ KAZA

İngiltere merkezli Ladible adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Stavros Floros, yarışmacıların ücra bir adada hayatta kalmaya çalışarak büyük para ödülünü kazanmak için mücadele ettiği Survivor Yunanistan'ın 13. sezonunda yer aldı.

Ancak geçtiğimiz mayıs ayında Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen çekimler sırasında korkunç bir kaza yaşandı.

22 yaşındaki Floros, açık denizde zıpkınla balık avladığı sırada bir tur teknesinin pervanesinin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı ve bacağını kaybetti.

YAPIMCILARI İHMALLE SUÇLADI

People'ın ulaştığı mahkeme belgelerine göre Floros, programın yapımcılarını ihmalle suçladı.

Yarışmacı, program formatının Dominik Cumhuriyeti'nin Bayahibe bölgesi yakınlarında turist teknelerinin yoğun olarak kullandığı açık sularda zıpkınla balık avlamayı gerektirdiğini öne sürdü.

Floros'a göre bu durum yarışmacıları ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bıraktı.

“GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMADI” İDDİASI

Floros ayrıca aynı bölgede daha önce ramak kala olaylar yaşandığını ve hatta aynı sularda ölümcül bir kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Tüm bunlara rağmen çekimler sırasında güvenlik tekneleri, gözetmenler, korumalı alanlar ve yeterli uyarı işaretlerinin bulunmadığını öne süren Floros, yaşadığı kazanın önlenebilir olduğunu savundu.

Survivor yarışmacısının kaza davasında 100 milyon doları aşan tazminat talebi

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri gerçekleştirilen Survivor programında yaşanan ve bir yarışmacının bacağını kaybetmesine yol açan kazayla ilgili dava açıldı. 3 Eylül Perşembe günü açılan davada, 100 milyon doların üzerinde maddi ve cezai tazminat talep ediliyor.

Davada, yarışmacının yaşadığı “geçmişte ve gelecekteki fiziksel acı ve ıstırap, ruhsal sıkıntı ve yaşamdan keyif alma kapasitesinin kaybı” nedeniyle tazminat istendi.

AcunMedya ve Skai TV, davada sanık olarak gösterildi.

AcunMedya, olayla ilgili Toronto Sun gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın çekimlere verilen bir ara sırasında meydana geldiğini belirtti.

Şirket açıklamasında, daha önce Dominik Cumhuriyeti’nde bir Survivor yarışmacısının karıştığı ciddi kazayla ilgili kamuoyuna yapılan ilk açıklamanın ardından, olayın koşullarına ilişkin detayların netleştirilmesinin gerekli görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dominik Cumhuriyeti’nde bir Survivor yarışmacısının karıştığı ciddi kazayla ilgili yaptığımız ilk açıklamanın ardından, kamuoyuna ve her şeyden önce yarışmacının kendisine karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, olayın meydana geldiği koşulları tam olarak açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz.”