Medya sektörüne spor spikeri olarak başlayan ve oradan bir başarı hikayesi çizen Acun Ilıcalı futbol dünyasına da giriş yapmıştı. İngiltere'nin Hull City takımını satın aldıktan sonra Fenerbahçe'nin de Asbaşkanı olan Ilıcalı son zamanlarda art arda kötü haberlerle karşılaşıyor.
FENERBAHÇE'DEN SONRA BU DEFA DA HULL CİTY
Fenerbahçe'nin oynadığı G. Rangers maçında penaltılarıla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından bir kötü haber de Hull City'den geldi.
İngiltere Championship’in 36. hafta maçında West Bromwich Albion ile Hull City karşı karşıya geldi. The Hawthorns Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1’lik eşitlikle berabere kaldı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında West Bromwich Albion Isaac Price’ın attığı gol ile öne geçti. Hull City’nin cevabı 79. dakikada Abu Kamara’dan geldi.
57 puana yükselen West Bromwich Albion 6. sırada yer aldı. 41 puandaki Hull City ise 19. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında West Bromwich, Norwich City deplasmanına gidecek. Hull City ise Luton Town’ı konuk edecek.