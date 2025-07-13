Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, “Tigers on Tour” etkinliği kapsamında 13-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kamp yapacak.
Oynanacak hazırlık maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ve Sportif Direktör Jared Dublin’in de katılımıyla 15 Temmuz Salı günü saat 15.00’te TFF Riva Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenlenecek.
İstanbul’daki kamp süresince Hull City takımını taraftarları da yalnız bırakmayacak.
100’e yakın şanslı Hull City taraftarı, kulüp başkanı Acun Ilıcalı ve kulübün seyahat sponsorunun katkılarıyla 13-20 Temmuz tarihleri arasında Sergej Jakirovic’in A takım kadrosuyla birlikte İstanbul’da sekiz gün geçirecek.