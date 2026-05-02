İngiltere Championship'in son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, adeta 1-0 yenik başladığı maçta nefes kesen bir geri dönüşle Norwich City'yi 2-1 mağlup etti. Norwich'te perdeyi 26'da Mohamed Toure açarken; Oli McBurnie'nin 28 (p) ve 67'deki golleri Hull'u galibiyete götürdü. 270 DAKİKADA 300 MİLYON EURO KAZANABİLİR Championship'i 6. sırada bitiren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ligi 3. sırada tamamlayan Millwall ile iki maça çıkacak. Toplam 180 dakikanın sonunda galip gelen taraf, diğer play-off yarı final eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Tek maç usulünce oynanacak 90 dakikalık final karşılaşmasının kazananı ise Premier Lig biletini cebine koyacak. Acun Ilıcalı'nın ekibi, toplamda 270 dakika içinde Premier Lig'e çıkıp yaklaşık 300 milyon euroluk yükselme primini alma şansına sahip...

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.