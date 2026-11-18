Acun Ilıcalı, Exxen'de Avrupa kupalarını izlemek için ödenecek abonelik ücretine ilişkin ipucu verdi. 343Digital YouTube kanalında konuşan Ilıcalı, net bir tutar açıklamak yerine fiyatı iki Big Mac menüsüyle kıyasladı.

Ilıcalı, "2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum" dedi. Exxen'de üst düzey yayın kalitesi hedeflediklerini belirten Ilıcalı, izleyicilere farklı bir yayın deneyimi sunmak istediklerini anlattı.

DÖRT YILLIK YAYIN HAKKI

Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye yayın haklarını 2027-2028 sezonundan 2030-2031 sezonunun sonuna kadar aldı. Anlaşmanın dört yıllık toplam bedeli ise 328 milyon euro.

İhale sürecini de anlatan Ilıcalı, ikinci turda en yüksek teklifi kendilerinin verdiğini, ancak UEFA'nın üçüncü tur istediğini söyledi. Sürecin çok hesap yapmalarını gerektirdiğini ve risk aldıklarını belirten Ilıcalı, bedelin yükselmesinin kulüplerin daha fazla kazanması anlamına geldiğini ifade etti.

"GÜZEL FUTBOL SEYREDEYİM AMA BEDAVA OLSUN"

Ücretsiz maç izleme beklentisini eleştiren Ilıcalı, "Güzel futbol seyredeyim ama bedava olsun, öyle bir dünya yok" dedi.

Kulüplerin naklen yayın gelirlerinden memnun olmadığını söyleyen Ilıcalı, Anadolu kulüplerinin gelir yetersizliği nedeniyle zor durumda olduğunu savundu. Herkesin kaçak yayın izlediği bir ortamda Türk futbolunun yayın geliri elde edemeyeceğini belirterek bu tutumu "bencillik" olarak nitelendirdi.

Çocukluğunda dört-beş kişinin bir araya gelerek ya da kafelere giderek maç izlediğini anlatan Ilıcalı, korsan yayının yasa dışı olduğunu vurguladı ve bununla mücadelesini sürdüreceğini söyledi.