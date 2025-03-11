Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündeme dair açıklamalarda bulundu… TV100’e konuşan ılıcalı’nın açıklamasından konuşmalar şu şekilde:

"Ben 20 yıldan fazladır tek karar vericiyim kendi işimde. Burada kararı tek veren kişi ben değilim. İlk zamanlarımı yaşıyorum diyebilirim ama bu kadar iyi bir yönetimle buluşacağımı düşünmüyordum. Böyle bir Fenerbahçe yönetiminde bulunmaktan gurur duyuyorum."

RANGERS MAÇI

"Rangers'la ilk maçta hayal kırıklığı yaşadık. Şanssızlık da vardı. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Bizim için çok kötü bir skor oldu. Ben rövanş maçından ümitliyim. Rangers'dan daha güçlü bir takımız. Ben Mourinho'ya 'Erken gol atarsak işler değişir.' dedim. O da 'Erken gol atmamız sorun değil' dedi. Belli ki kafasaında farklı bir plan var."

"Bizim açımızdan Avrupa'daki istikrarımız bence önemli. Yine güzel bir yere geldik. Yine martta oynuyoruz. Gurur verici. Herkes perşembeye konsantre şu anda."

CENK TOSUN GİDİYOR MU?

"Cenk Tosun için teklif olduğu doğru. Gidiyor diyemem. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Üzülerek, kabul etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir."

NİYE HAKEMLERİN TUTTUĞU TAKIMLARA BAKILMIYOR?

"Derbide tek tartışmalı pozisyon (Mario Lemina) var. O benim için önemli değil. Mariborlu diye bu konuyu sıcak tutanlar, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olduğu bilinmeyen hakemlerin maç yönetmesi konusunda niye sessizler? Niye bilmiyoruz? Mariborlu hakem delikanlı gibi açıklamış, Maribor maçı yönetmiyor. Niye Türkiye'de hakemlerin tuttuğu takımlara bakılmıyor?"

"90 milyona dayanmış bir ülkede hakem mi bulamayacağız? Buna itiraz edip, Mariborlu hakem diye bundan kriz çıkartıp, 3 gün boyunca ülkeyi sallayanlar Fenerbahçeli hakem diyorlar, yönetmesin! İstemiyoruz böyle bir şey! Bu hakemler çekilsin önce bir."

"Bosnalı hakem gelse, o zaman Bosnalı hakem getirseler, Dzeko'nun milletinden olsa ne diyecektik? Bu hassasiyet zaten gösterilmiş. Bununla ilgili konuşulması bir ayıptır. Ben Maribor'un sahibiyim, hakem de Mariborlu, ben altı ay önce kulübü almışım, buradan hakemi mi bağladık! Ne ilgisi olabilir? Ben Twitter'da gördüm."

'GALATASARAY'I ANLAMIYORUM'

"Ben Galatasaray'ı anlamıyorum. Resmi açıklamalarında 'Onlar için yabancı VAR adaleti getirmek için değil istedikleri ayrıcalığı sağlamak için' geldi diyorlar. Biz şimdi yabancı VAR ile iş mi çeviriyoruz? Yabancı VAR'ı sen de istemiştin. Ancak açıklama yapıp yabancı VAR hırsızlık diyorsun. Bir şey anladıysam arap olayım."

'SADECE OKAN BURUK BEĞENMEDİ'

"En başından bu yana duruşumuz belli. Yabancı hakem geldi ve herkes açıklama yaptı istiyoruz diye. Burada federasyonun bir şeyi deneyip, başarılı olduktan sonra tekrar uygulamak istemesi dünyanın en doğal şeyidir. Tek beğenmeyen var, Okan Hoca. Onun yorumu, bir şey diyemem. Aynı maçta bir Galatasaraylı oyuncuya sordular, Osimhen'e sordular, hakem gayet iyiydi dedi. Maçta oynayan beğendi. Okan Hoca beğenmedi. Onun görüşü ama onun dışında beğenmeyen çıkmadı. Trabzonspor ve Beşiktaş da beğendi ve aynı hakemi istedi. Türk futbolunun geneli beğendi. Bunlar zaten üst düzey hakemler."

'HER KARARI BEĞENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'

"Ben de federasyon başkanı olsam, ben de eleştiri alırım. Her kararı beğenmiyoruz. Hocamız gelen cezayı beğenmiyoruz. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Ama genel olarak bakarsak, çok önemli bir ilk oldu yabancı hakem. Uzun zaman sonra ilk defa derbi huzurlu geçti. En gerilimli derbinin enerjisini düşürdü. Gelecekle ilgili federasyonun takdiridir. Bizim görüşümüz belli."

"Hakemler hata yapamaz demiyoruz, yabancı hakem de hata yapabilir diyoruz ama hataların dağılımını beğenmiyoruz. O yüzden iddiamız hakemlerle ilgili negatif. Hakemlerin kafasının rahat olmadığını söylüyoruz. Bizim hakemlerden yakınmamızın nedeni, onların kafalarının net olduğunu düşünmüyoruz."

GALATASARAY'IN POZİSYON TALEPLERİ

"Ben orada şunu merak ettim, ne rahatsız etti Galatasaray'ı? Meraktan soruyorum, yarıda kalmış bir maç var ve ülkede infial olmuş, maçtan sonra yine bizim aleyhimize açıklama var, en güldüğüm konulardan biri. Galatasaray maçında oyuncu yere atıyor kendisini, hakem kanmış ve penaltı vermiş, sonra takım sahadan çekilmiş. Bizim maçtan sonra hırsızlar diye açıklama yapmışlar, o zaman bizim de açıklama yapma hakkımız olmaz mı? Burada biz niye bir anda özne olduk? Kendisini yere atan Mertens, penaltıyı veren hakem, sahadan çekilen Adana Demirspor. Federasyon da bununla ilgili açıklama yapmış. Ben şimdi, işin detayına girmek zorunda değilim. Bundan rahatsız olacak ne var? Olayın şeffaflığını göstermişler. Bizi çok ilgilendiren bir konu da değil. Galatasaray ile ilgili olan iddialar gündemde bir şekilde sorulmuyor, hiçbir şekilde konuşulmuyor."