Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 5 maçta 8 puan toplayan Hull City, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç eldiveni transfer etmeye en yakın kulüp ise Hull City olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, kış transfer döneminde bu transferi tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

MASADAKİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İki kulüp arasındaki görüşmeler temmuz ayında başladı. Masada 1,5 milyon sterlinlik transfer ücreti ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklifi bulunuyor. Hull City, Deniz Dönmezer ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde Deniz Dönmezer'in sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymesi bekleniyor.