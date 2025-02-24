Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasından RAMS Park'ta oynanan derbi maç golsüz berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic'in performansını hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Arı kovanına çomağı soktuk. Kollanma dönemi bitmiştir. Eminim ki, şu an yabancı hakemi gören takımlarımız 'Keşke Galatasaray maçında yabancı hakem olsaydı' diyordur. Yabancı hakem olsaydı Beşiktaş burada yenileyecek miydi? 8 kartı atladılar.

Maribor iddiaları var. Soruyorum. Bizim hakemlerimizin hangi takımı tuttuğunu bilen var mı? Niye bilmiyoruz? Buradan açıklıyorum. Hangi takımı tutuyorsan onun ya da rakibinin maçını yönetemezsin. Galatasaraylı hakem Galatasaray maçını yönetebiliyor mu? Fenerbahçe maçı yönetebiliyor mu?

Türk kamuoyuna sesleniyorum. Yabancı hakem olsaydı bugün puan farkı yoktu. Puan farkı olan takım niye 6 maçtır kazanamıyor Avrupa'da? Hangi sıradan takımlarını yenemediler? Bir düşünün bakalım. Bugün yabancı hakem. Pozisyonları yok. İşte gerçek.

Okan Buruk'un 'Mourinho ağlıyor. Hakem kötüydü' açıklamaları algı. Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Anlıyorum. Çok başarısız bir maç oynadılar. Avrupa'dan elenen bir takım. Yabancı hakemlerle kazanamamış bir takım var ortada..."