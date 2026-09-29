İngiltere'de bağımsız bir komisyon, Manchester City'nin finansal kurallarla ilgili 114 suçlamadan suçlu olduğuna karar verdi. İngiliz kulübü ise daha önce yaptığı açıklamalarda olduğu gibi kuralları ihlal etmediğini savunarak karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Bu gelişmelerin ardından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ilıcalı, Manchester City'nin suçlu olup olmadığı konusunda kesin bir yargıda bulunmadığını belirterek, "Suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum çünkü onlar masum olduklarını söylüyor. Premier Lig ise masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu finansal dopingdir." dedi.

'FUTBOLUN GELECEĞİ İÇİN CEZA VERİLMELİ'

Ilıcalı, finansal kuralların ihlal edilmesinin futboldaki rekabet dengesini bozduğunu ifade ederek "Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar için ceza verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı, İngiltere'deki kulüpler arasındaki ekonomik farka da dikkat çekerek, Hull City'nin Premier Lig'in en büyük bütçeli takımlarıyla aynı seviyede olmadığını vurguladı ve "Bizim İngiltere'deki ilk 6 ya da ilk 10 takımın bütçesine sahip olmamız mümkün değil ama buna saygı duyuyoruz. Lütfen aradaki farkı daha fazla açmayın. Böyle hatalar bazı takımlara inanılmaz avantajlar sağlıyor ve bu adil değil" ifadelerini kullandı.