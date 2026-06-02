TV8 kanalı ve 'Exxen' platformlarında yayınlanan maçlarda bulunan bahis reklamları nedeniyle "Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi" iddiasıyla ilk duruşması 2 Temmuz 2025'te görülen davada hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı için karar verildi.

Hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianame kapsamında 8 sanığın yargılanması yapılmış ve Ilıcalı da İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapmıştı.

"DAVANIN ŞAŞKINLIĞI İÇERİSİNDEYİM"

Acun Ilıcalı, 2 Temmuz 2025'te görülen davada yaptığı savunmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara, bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız.

Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum.

Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte."

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme ise savunmaların ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Kasım'a ertelemişti. Ardından gerçekleşen bir dizi ertelemenin ardından görülen davada nihai karar 'beraat' yönünde oldu. Acun Ilıcalı, yasa dışı bahis suçundan beraat etti.