Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkat çeken Hyeon-gyu Oh için İngiltere'den transfer iddiası geldi. Premier Lig ekibi Tottenham ile Hull City'nin 25 yaşındaki Güney Koreli santrforla ilgilendiği öne sürüldü.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Oh'un devre arasında Beşiktaş'tan ayrılması beklenmiyor. Sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi beklenen futbolcunun İngiltere'ye olası transferinin yaz dönemine kalabileceği belirtiliyor.

SON HAFTALARDA ÇIKIŞA GEÇTİ

Oh, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atarak galibiyette önemli rol oynadı. Güney Koreli futbolcu, Başakşehir karşısında bulduğu golle de bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da daha önce yaptığı açıklamada Oh'un sezon boyunca takımda kalacağını belirtmişti. Siyah-beyazlıların, sezonun kalan bölümünde golcü oyuncudan hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha fazla katkı almayı hedeflediği ifade ediliyor.