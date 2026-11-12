UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın hakları yeni sahibini buldu.

Avrupa'nın en büyük organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak. İhalede beIN SPORTS ile finale kalan Exxen, daha yüksek bir bedel sunarak yayın haklarını aldı.

Yayın ihalesinin bedeli konusu da netleşmeye başladı. Çıkan iddialara göre yıllık 82 milyon euro karşılığında yapılan anlaşmada toplam bedel 328 milyon euroyu bulacak.