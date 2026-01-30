

1989-1993 yılları arasında evli kaldığı Seda Başbuğ'dan Banu adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile nikâh masasına oturdu, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. İkinci eşinden 2016'da boşanıp, 2017'de Şeyma Subaşı ile hayatını birleştiren Ilıcalı'nın bu evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ise ihmal etmiyor.

"BENİ HİÇ ÜZMEDİN"

Önceki gün de 36 yaşına basan büyük kızının doğum gününü bir mekanda kutlayan ünlü televizyoncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlamaya Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç da katıldı.

2016'da Efe Ceyhun ile dünya evine giren Banu Ilıcalı, 2020'de kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.