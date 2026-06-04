Survivor Yunanistan tarihinin en ağır kazalarından birini yaşayan Stavros Floros'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dominik'te zıpkınla avlandığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki yarışmacıyı, Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı hastanede ziyaret etti. Ilıcalı'nın paylaştığı kareler, Floros'un tedavi sürecindeki son durumunu gözler önüne serdi.

TALİHSİZ KAZANIN ARDINDAN HALA TEDAVİ GÖRÜYOR

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı talihsiz kazanın ardından uzun süredir tedavi görüyor. İddiaya göre genç yarışmacı, zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Floros'un sol bacağı diz altından ampute edildi. Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan genç yarışmacı, sağlık mücadelesiyle birçok kişinin takdirini topladı.





ZİYARETİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı da Floros'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, genç yarışmacı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ilıcalı paylaşımında, "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" notuna yer verdi.

Öte yandan Stavros Floros da geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtmişti. Kendisine gönderilen destek mesajlarının ve duaların güç verdiğini ifade eden Floros, süreç boyunca yanında olan herkese teşekkür etmişti.

Tedavisi devam eden genç yarışmacının rehabilitasyon sürecine odaklandığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı'nın ziyareti sevenleri tarafından anlamlı bir destek olarak değerlendirildi.