Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'de oynanan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı’nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Çok mutluyuz. Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadı. Bodrumspor gol dahi yemedi son haftalarda. Düşme hattındaki takımların performansları çok arttı. Zor bir deplasmandı. Oyuncularımız sağ olsun, maça çok konsantre başladılar. Güzel bir sonuç aldık. Erken avantaj elde etmek maç içinde çok güzeldi. Çok mutluyum. Yönetim olarak takımımızın yanındaydık."

‘50 KERE AÇIKLADIK. 51 OLSUN’

"Ağustos'un ortasından beri tek bir şey söyledik. Yabancı VAR ve yabancı hakem. Başka bir şey söylemedik. Haftalarca, aylarca görüşümüz aynıydı hep. Bunun sebebi de adalet istememizdi. Biz yabancı hakemler hakkında eleştiride bulunmadık. Bir kez daha söylüyorum. Yabancı hakemler hata yapmayacak diye bir şey yok. Bugün de alakasız bir penaltı vardı. Hata olacaktır. Ancak art niyet yok. Bugün Beşiktaş'ın duruşu belli. Yabancı hakem istedi. Trabzonspor yabancı hakem istedi. Bizden açıklama gelmedi diyorlar. Biz zaten en başından beri söylüyoruz. 50 kere açıkladık. Bugün de 51 olsun. Yabancı hakem istiyoruz. Yabancı hakem doğrusu. İçeride dışarıda yabancı demiyoruz, hep yabancı hakem istiyoruz. İsteğimizi bildiriyoruz, hep bildiriyoruz. Çok basit. Adalet istiyoruz. Adalet için de Türk hakemlerinin yaşadığı baskı, konjonktür yabancı hakem gerektiriyor."

"İnşallah takımımıza güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda takımımızın güzel başarılar getireceğinden şüphemiz yok. Hocamızla beraber güzel günler yaşayacağız inşallah."