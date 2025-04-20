Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 90+4. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

"Ligin bitimine 6 hafta var. Şu anda şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor. Ancak taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Taraftarlarımızdan bir kez daha özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı."

Kayserispor beraberliğinin kendileri için çok yıkıcı olduğunu belirten Acun Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

"Ortada bir suçlu varsa bizde ortağız. Çok çok üzücü bir durum. Bilsinler ki gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe'mize harcıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun da bir tarafı bu. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kadro yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol bu. Her şey sahada oluyor."